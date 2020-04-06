Пожежа в Чорнобилі: поліція відкрила кримінальне провадження, триває ліквідація вогню / Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n136304-pojeja-v-chornobyli-policiya-vidkryla-kryminalne-provadjennya-tryvaie-likvidaciya-vognu-foto.html

Ракурс

Пожежа в Чорнобилі у зоні відчуження триває й досі. Рятувальники вже третю добу поспіль намагаються локалізувати загоряння сухої трави та чагарників, що сталося на відстані близько 70 км від Чорнобильської АЕС. Для приборкання вогню Держслужба України з надзвичайних ситуацій залучила спецтехніку та авіацію.

Тим часом головне управління Нацполіції Київщини за фактом виникнення пожежі відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Станом на 10.00 понеділка нових осередків пожежі в Чорнобилі не виявлено. Правоохоронці, котрі працюють в зоні відчуження, забезпечують контрольно-пропускний режим та охорону.

У ДСНС також повідомили, що над ліквідацією пожежі між населеними пунктами Володимирівка та Жовтневе працює 28 одиниць спецтехніки (зокрема, й два літаки АН та гелікоптер) та понад 120 рятувальників. Авіація вже скинула понад 170 т води. Радіаційний фон по Києву та області не перевищує природних фонових значень.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобилі поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла 4 квітня. Початкова площа загоряння становила 20 га.