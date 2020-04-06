Бізнес і громадяни на час карантину можуть попросити у банку кредитні канікули — Нацбанк, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n136303-biznes-i-gromadyany-na-chas-karantynu-mojut-poprosyty-u-banku-kredytni-kanikuly-nacbank-video.html

Ракурс

Карантин в Україні вносить корективи і у виконання кредитних зобов’язань перед банками. Громадянам, які сидять вдома, і бізнесу, який або закритий, або відчуває істотні обмеження, важче сплачувати споживчі або комерційні кредити.

Національний банк України повідомив про те, що у таких випадках можна звернутися до банку, аби він відтермінував повернення кредиту на час карантину. Банк не спише борг, але може відтермінувати погашення кредиту на деякий час і не буде нараховувати відсотки за кредитом, штрафи та пеню за невчасні платежі.

Відсотки нараховуватимуться, але сплатити їх можна буде пізніше. Кредитна історія при цьому залишиться чистою, — йдеться у повідомленні НБУ.

Про кредитні канікули позичальники мусять повідомити банку. В Нацбанку попросили зробити це онлайн, щоб не йти до відділення.

Нагадаємо, що 30 березня на позачерговій сесії Ради нардепи ухвалили законопроект про зміни до закону «Про банки та банківську діяльність». У ньому на період здійснення заходів щодо запобігання епідеміям, зокрема й епідемії коронавірусу, забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.