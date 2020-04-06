Віталій Кличко закликав поліцію жорстко карати паліїв трави. Фото: kyivcity.gov.ua

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У Києві останні дні складно дихати, оскільки мешканці столиці палять суху траву, листя та сміття.

За останні 14 днів столичні рятувальники здійснили 131 виїзд на гасіння пожеж в екосистемах столиці. Вчора в Києві зафіксували близько 40 пожеж, які були спричинені підпалами сухостою. Про це 6 квітня пі час онлайн-брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Градоначальник звернувся до правоохоронців, щоб ті оперативно встановлювали особи паліїв й жорстко їх карали. Також міський голова закликав звертатися до поліції свідків підпалу сухостою або розведення багаття в екосистемах Києва.

Можна відразу відправляти їх до мене — на виправні роботи, — додав Кличко й заявив, що лише спільно з киянами вдасться знайти паліїв.

Нагадаємо, у зв’язку із забрудненням повітря в Києві фахівці закликають киян одягати маски чи респіратори, а провітрювати приміщення тоді, коли забруднення ззовні знижується.