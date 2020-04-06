Кличко закликав поліцію відправляти паліїв трави до нього на виправні роботиhttps://racurs.ua/ua/n136302-klychko-zaklykav-policiu-vidpravlyaty-paliyiv-travy-do-nogo-na-vypravni-roboty.htmlРакурс
У Києві останні дні складно дихати, оскільки мешканці столиці палять суху траву, листя та сміття.
За останні 14 днів столичні рятувальники здійснили 131 виїзд на гасіння пожеж в екосистемах столиці. Вчора в Києві зафіксували близько 40 пожеж, які були спричинені підпалами сухостою. Про це 6 квітня пі час онлайн-брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Градоначальник звернувся до правоохоронців, щоб ті оперативно встановлювали особи паліїв й жорстко їх карали. Також міський голова закликав звертатися до поліції свідків підпалу сухостою або розведення багаття в екосистемах Києва.
Можна відразу відправляти їх до мене — на виправні роботи, — додав Кличко й заявив, що лише спільно з киянами вдасться знайти паліїв.
Нагадаємо, у зв’язку із забрудненням повітря в Києві фахівці закликають киян одягати маски чи респіратори, а провітрювати приміщення тоді, коли забруднення ззовні знижується.