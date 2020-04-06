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Ракурс
Виталий Кличко призвал полицию жестко наказывать поджигателей травы. Фото: kyivcity.gov.ua

Кличко призвал полицию отправлять поджигателей травы к нему на исправительные работы

6 апр 2020, 13:08
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В Киеве последние дни сложно дышать, поскольку жители столицы жгут сухую траву, листья и мусор.

За последние 14 дней столичные спасатели совершили 131 выезд на тушение пожаров в экосистемах столицы. Вчера в Киеве зафиксировали около 40 пожаров, которые были вызваны поджогами сухостоя. Об этом 6 апреля во время онлайн-брифинга сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Градоначальник обратился к правоохранителям, чтобы те оперативно устанавливали личности поджигателей и жестко их наказывать. Также городской голова призвал обращаться в полицию свидетелей поджога сухостоя или разведения костров в экосистемах Киева.

Можно сразу отправлять их ко мне — на исправительные работы, — добавил Кличко и заявил, что только совместно с киевлянами удастся найти поджигателей.

Напомним, в связи с загрязнением воздуха в Киеве специалисты призывают киевлян одевать маски или респираторы, а проветривать помещение тогда, когда загрязнения на улице снижается.

Источник: Ракурс


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