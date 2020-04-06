Бизнес и граждане на время карантина могут попросить в банке кредитные каникулы — Нацбанк, фото — Pixabay

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Карантин в Украине вносит коррективы и в исполнение кредитных обязательств перед банками. Гражданам, которые сидят дома, и бизнесу, который либо закрыт, либо испытывает существенные ограничения, труднее платить потребительские или коммерческие кредиты.

Национальный банк Украины сообщил о том, что в таких случаях можно обратиться в банк, чтобы он отложил возвращение кредита на время карантина. Банк не спишет долг, но может отсрочить погашение кредита на некоторое время и не будет начислять проценты по нему, штрафы и пеню за несвоевременные платежи.

Проценты будут начисляться, но оплатить их можно будет позже. Кредитная история при этом останется чистой, — говорится в сообщении НБУ.

О «кредитных каникулах» заемщики должны сообщить банку. В Нацбанке попросили сделать это онлайн, чтобы не идти в отделение.

Напомним, что 30 марта на внеочередной сессии Рады нардепы приняли законопроект об изменениях в закон «О банках и банковской деятельности». В нем на период осуществления мер по предотвращению эпидемий, включая эпидемии коронавируса, запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору.