Пожар в Чернобыле охватил 100 га. Фото: ГСЧС

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Пожар в Чернобыле, который вспыхнул 4 апреля, до сих пор не потушили. Огонь охватил территорию в 100 га. В центре пожара уровень радиации превышает норму в десятки раз.

Тушение пожара продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, сейчас тушат два очага возгорания — один из них на площади 20 га, другой — 5 га. Общая площадь пожара около 100 га.

В ГСЧС отмечают, что радиационный фон не превышает норму, однако и. о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook сообщил, что показания прибора, который измеряет радиацию, — 2,3 при норме 0,14. Фирсов назвал эту ситуацию следствием бессознательного отношения граждан. Он также предполагает, что причиной пожара мог стать поджог травы.

За отсутствие маски сейчас вас могут наказать на 17 тыс. гривен. А за поджог, который может забрать чью-то жизнь (как уже недавно произошло в Житомирской области), штраф мизерный. Так продолжаться больше не может. Штрафы за поджоги должны быть увеличены в 50−100 раз, — отметил он.

Как сообщалось, в полдень 4 апреля в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар. Его площадь оценили в 20 га.