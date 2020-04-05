Пожежа в Чорнобилі охопила 100 га. Фото: ДСНС

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Пожежу в Чорнобилі, яка спалахнула 4 квітня, досі не загасили. Вогонь охопив територію в 100 га. У центрі пожежі рівень радіації перевищує норму в десятки разів.

Гасіння пожежі триває. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, зараз гасять два вогнища спалаху — один з них на площі 20 га, інший — 5 га. Загальна площа пожежі близько 100 га.

У ДСНС зазначають, що радіаційний фон не перевищує норму, проте виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що показання приладу, який вимірює радіацію, — 2,3 при нормі 0,14. Фірсов назвав цю ситуацію наслідком несвідомого ставлення громадян. Він також припускає, що причиною пожежі міг стати підпал трави.

За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тис. гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як уже нещодавно сталося в Житомирській області), штраф мізерний. Так тривати не може. Штрафи за підпали повинні бути збільшені у 50−100 разів, — зазначив він.

Як повідомлялося, опівдні 4 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження і безумовного відселення поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа. ЇЇ площу оцінили в 20 га.