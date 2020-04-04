Гасити пожежу в зоні відчуження ЧАЕС заважає підвищений рівень радіаціїhttps://racurs.ua/ua/n136250-gasyty-pojeju-v-zoni-vidchujennya-chaes-zavajaie-pidvyschenyy-riven-radiaciyi.htmlРакурс
Пожежу в Чорнобилі гасять сьогодні рятувальники. Для цього залучили навіть авіацію. Горить ліс у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.
Опівдні в ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного відселення поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа. Її площу оцінили у 20 га.
Гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння. Загрози населеним пунктам немає, — повідомили у ДСНС.
Через годину два літаки рятувальників АН-32П вилетіли з міста Ніжин для гасіння лісу. Згодом туди ж вилетів гелікоптер Мі-8.
Всього пожежу у Чорнобилі гасять майже 100 вогнеборців, які працюють на 18 одиницях техніки. Сюди підтягують ще техніку та допомогу.