Пожар в Чернобыле: горит зона отчуждения ЧАЭС, фото — ГСЧС

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Пожар в Чернобыле тушат сегодня спасатели. Для этого привлекли даже авиацию. Горит лес в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

В полдень в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар. Его площадь оценили в 20 га.

Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет, — сообщили в ГСЧС.

Через час два самолета спасателей АН-32П вылетели из города Нежин для тушения леса. Позже туда же вылетел вертолет Ми-8.

Всего пожар в Чернобыле тушат почти 100 пожарных, работающих на 18 единицах техники. На место подтягивают еще технику и помощь.