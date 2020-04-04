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Пожар в Чернобыле: горит зона отчуждения ЧАЭС, фото — ГСЧС
Тушить пожар в зоне отчуждения ЧАЭС мешает повышенный уровень радиацииhttps://racurs.ua/n136250-tushit-pojar-v-zone-otchujdeniya-chaes-meshaet-povyshennyy-uroven-radiacii.htmlРакурс
Пожар в Чернобыле тушат сегодня спасатели. Для этого привлекли даже авиацию. Горит лес в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
В полдень в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар. Его площадь оценили в 20 га.
Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет, — сообщили в ГСЧС.
Через час два самолета спасателей АН-32П вылетели из города Нежин для тушения леса. Позже туда же вылетел вертолет Ми-8.
Всего пожар в Чернобыле тушат почти 100 пожарных, работающих на 18 единицах техники. На место подтягивают еще технику и помощь.
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