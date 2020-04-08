Коронавірус продовжує поширюватися світом, фото: WAMU

https://racurs.ua/ua/n136445-terorysty-idil-ogolosyly-koronavirus-soldatom-allaha.html

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Терористична організація «Ісламська держава» оголосила коронавірус SARS-CoV-2 «солдатом Аллаха».

Епідемію коронавірусу пропаганда терористів подає як прояв «гніву Бога на Захід», повідомляє видання The Sun.

Відповідні твердження містяться в опублікованих терористами в інтернеті плакатах на цю тему. Також на них містяться заклики до прибічників скористатися пандемією.

Вдар по них, коли вони найменше очікують, — закликає напис на двох варіантах плакатів, де як фон використовуються фотографії Лондона та Чикаго.

Варто додати, що терористи «Ісламської держави» не вперше звертаються до теми коронавірусу. Наприкінці березня вони закликали Аллаха «посилити муки невірних від коронавірусу» та стверджували, що бог наслав цю хворобу на світ як покарання за ідолопоклонство.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін сьогодні використав коронавірус як привід, щоб присвоїти Росії частину історії України.