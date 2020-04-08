Путін скористався коронавірусом, щоб присвоїти історію боротьби Київської Русі з кочівниками: реакція соцмереж

Володимир Путін знову згадав про печенігів, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n136443-putin-sprognozuvav-koronavirusu-dolu-polovciv-ta-pechenigiv-reakciya-socmerej.html

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Президент РФ Володимир Путін знову зазіхнув на історію України, цього разу використавши як привід епідемію коронавірусу.

Під час свого сьогоднішнього відеозвернення до жителів РФ він порівняв коронавірус із кочовими племенами половців та печенігів, від яких доводилося захищатися київським князям у період з X по середину XIII ст. Московське князівство, на основі котрого виникла Росія, з’явилося лише в другій половині XIII ст.

Все проходить і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування — і печеніги її мордували, і половці. З усім впоралася Росія, — заявив Путін. — Переможемо і цю заразу коронавірусну.

На думку Путіна, найближчі 2−3 тижні для Росії будуть ключовими у ситуації з коронавірусом.

Варто додати, що Путін вже не вперше згадує ці народи. Попереднього разу це було у 2010 році, коли в Росії відбувалися масштабні лісові пожежі.

І печеніги Росію терзали, і половці, і пси-лицарі, і Велику Вітчизняну ми пройшли. Росія все вистояла, все пережила. І зараз, звичайно, теж випробування, — заявляв тоді Путін.

Сьогоднішні слова Путіна щодо кочівників викликали активну реакцію у соцмережах.

Нагадаємо, у Росії нещодавно звинуватили президента США Дональда Трампа у наявності планів із захоплення території інших планет.