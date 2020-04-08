Путин воспользовался коронавирусом, чтобы присвоить историю борьбы Киевской Руси с кочевниками: реакция соцсетей

Владимир Путин вновь вспомнил о печенегах, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n136443-putin-sprognoziroval-koronavirusu-sudbu-polovcev-i-pechenegov-reakciya-socsetey.html

Ракурс

Президент РФ Владимир Путин вновь посягнул на историю Украины, на этот раз использовав как повод эпидемию коронавируса.

Во время своего сегодняшнего видеообращения к жителям РФ он сравнил коронавирус с кочевыми племенами половцев и печенегов, от которых приходилось защищаться киевским князьям в период с X по середину XIII в. Московское княжество, на основе которого возникла Россия, появилось лишь во второй половине XIII в.

Все проходит и это пройдет. Наша страна неоднократно проходила через серьезные испытания — и печенеги ее мучили, и половцы. Со всем справилась Россия, — заявил Путин. — Победим и эту заразу коронавирусную.

По мнению Путина, ближайшие 2−3 недели для России будут ключевыми в ситуации с коронавирусом.

Стоит добавить, что Путин уже не первый раз вспоминает эти народы. В прошлый раз это было в 2010 году, когда в России происходили масштабные лесные пожары.

И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила. И сейчас, конечно, тоже испытание, — заявлял тогда Путин.

Сегодняшние слова Путина о кочевниках вызвали активную реакцию в соцсетях.

Напомним, в России недавно обвинили президента США Дональда Трампа в наличии планов по захвату территории других планет.