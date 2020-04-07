«Роскосмос» обвинил Трампа в планах по захвату территории других планет

Дональд Трамп. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n136390-roskosmos-obvinil-trampa-v-planah-po-zahvatu-territorii-drugih-planet.html

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Российская космическая государственная корпорация «Роскосмос» очень нервно отреагировала на указ президента США Дональда Трампа в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных тел.

В «Роскосмосе» полагают, что данный указ фактически служит попыткой экспроприации космического пространства. Об этом заявил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев на сайте корпорации.

Савельев считает, что попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет не способствуют плодотворному сотрудничеству стран.

В «Роскосмосе» заявили, что указ Трампа фактически разрешает американской администрации не рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло, — заявил Савельев.

Возможно, Савельев имел в виду Крым, который был аннексирован Россией.