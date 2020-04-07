Зеленский пообещал семь самолетов с медоборудованием и назвал карантин челленджем, фото — Громадське

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Карантин в Украине президент Украины Владимир Зеленский попросил воспринимать как челлендж, а также пообещал, что в Украину до конца этой недели прилетит еще семь грузовых самолетов с медицинским оборудованием.

Президент в новом видеообращении призвал украинцев соблюдать правила карантина и не превращаться в «маленьких детей, которым родители запрещают есть мороженое».

Пусть это будет такой челлендж. Мы все очень хотим нормальное человеческое лето, а не лето самоизоляции. Обычное лето, с морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте немного побудем дома, не допустим распространения вируса и затем обязательно отметим нашу победу, — заявил Зеленский.

Глава государства пообещал, что до конца этой недели Киев ожидает прибытия не менее семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они привезут тест-системы ПЦР, экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.

Зеленский заявил, что в Украину прибудет 50 млн масок, одновременно экономика страны наращивает отечественное производство.

Начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок, — заявил Зеленский.

Напомним, что вчера президент сообщил, что введенный в Украине карантин уже привел к уменьшению количества заболевших коронавирусом людей.