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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: пресс-служба Верховной Рады

Коронавирус в Украине: количество заболевших уменьшается из-за карантина — Зеленский

6 апр 2020, 15:05
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Президент Владимир Зеленский считает, что введенный в Украине карантин уже привел к уменьшению количества заболевших коронавирусом людей.

Об этом он заявил во время ежедневного селекторного совещания с представителями правительства и государственных ведомств, задействованных в предотвращении распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Уменьшение количества заболевших коронавирусом — это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными, — убежден Зеленский.

Отмечается, что за сутки процент людей, заболевших коронавирусной болезнью, в Украине снизился. Были зафиксированы лишь 68 таких случаев, что значительно меньше, чем в предыдущие дни.

Всего в Украине уже официально зафиксированы 1 тыс. 319 случаев коронавируса.

Напомним, сегодня в Украине начинают действовать более жесткие нормы карантина. В частности, украинцам запрещено находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора, выходить на улицу без документов, а также передвигаться по улице более чем по два человека.

Источник: Ракурс


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