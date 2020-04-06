Голый и без маски против 10 полицейских: в Гидропарке нарушитель карантина вплавь преодолевал посты силовиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n136311-golyy-i-bez-maski-protiv-10-policeyskih-v-gidroparke-narushitel-karantina-vplav-preodoleval-posty.html

Ракурс

Карантин в Киеве сегодня усилился, но для части граждан это не повод менять свои привычки. Новости из столичного Гидропарка после утренней информации о столкновениях изменились курьезным задержанием пловца, который решил вплавь преодолеть посты правоохранителей.

Как сообщается в трансляциях с места происшествия, мужчина, которого не пустили на спортивную площадку в Гидропарке, решил переплыть реку, чтобы все-таки позаниматься. На одном берегу он под взглядом камер телеканалов разделся, зашел в воду и поплыл.

На другом берегу его встретил с десяток правоохранители и журналисты. Сопротивления пловец не оказывал. Его голым посадили в машину и отвезли в участок.

«Ракурс» рассказывал, что сегодня в Гидропарке задержали двух человек, которые пытались прорваться в зону отдыха и сетовали на то, что новые ограничения столичной власти и правительства нарушают права человека.