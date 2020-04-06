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Ракурс
Голый и без маски против 10 полицейских: в Гидропарке нарушитель карантина вплавь преодолевал посты силовиков, скриншот видео

Голый и без маски против 10 полицейских: в Гидропарке нарушитель карантина вплавь преодолевал посты силовиков (ВИДЕО)

6 апр 2020, 14:48
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Карантин в Киеве сегодня усилился, но для части граждан это не повод менять свои привычки. Новости из столичного Гидропарка после утренней информации о столкновениях изменились курьезным задержанием пловца, который решил вплавь преодолеть посты правоохранителей.

Как сообщается в трансляциях с места происшествия, мужчина, которого не пустили на спортивную площадку в Гидропарке, решил переплыть реку, чтобы все-таки позаниматься. На одном берегу он под взглядом камер телеканалов разделся, зашел в воду и поплыл.

На другом берегу его встретил с десяток правоохранители и журналисты. Сопротивления пловец не оказывал. Его голым посадили в машину и отвезли в участок.

«Ракурс» рассказывал, что сегодня в Гидропарке задержали двух человек, которые пытались прорваться в зону отдыха и сетовали на то, что новые ограничения столичной власти и правительства нарушают права человека.

Источник: Ракурс


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