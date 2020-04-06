Голий і без маски проти 10 поліцейських: в Гідропарку порушник карантину обпливав кордони силовиків, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n136311-golyy-i-bez-masky-proty-10-policeyskyh-v-gidroparku-porushnyk-karantynu-obplyvav-kordony.html

Ракурс

Карантин у Києві посилився відсьогодні, але для частини громадян це не привід змінювати свої звички. Новини зі столичного Гідропарку після ранковим інформації про сутички змінилися курйозним затриманням плавця, який вирішив обплисти кордони правоохоронців.

Як повідомляється у трансляціях з місця події, чоловік, якого не впустили на спортивний майданчик у Гідропарку, вирішив переплисти річку, щоб все-таки позайматися. На одному березі він під поглядом камер телеканалів роздягнувся, зайшов у воду і поплив.

На іншому березі його зустрів з десяток правоохоронці і журналісти. Опору плавець не чинив. Його голим посадили в машину і відвезли у відділок.

«Ракурс» розповідав, що сьогодні в Гідропарку затримали двох осіб, які намагалися прорватися у зону відпочинку і нарікали на те, що нові обмеження столичної влади та уряду порушують права людини.