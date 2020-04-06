Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, закликав громадян неухильно дотримуватися правил карантину.

Чиновник наголосив, що в Україні виникне критична ситуація, коли кількість заражених сягне 10−12 тис. осіб. Така кількість хворих стане надважким навантаженням на українських медиків. Про це Степанов заявив 6 квітня в ефірі «Сніданку з 1+1».

Все зараз робиться для того, щоб не було піку захворюваності, коли ми будемо не в змозі надавати кваліфіковану медичну допомогу в зв’язку із перевантаженням системи охорони здоров’я, — зазначив міністр.

За словами чиновника, наразі в Україні є 1 тис. 207 працюючих апаратів штучної вентиляції легенів. МОЗ намагається покрити нестачу в 347 штук апаратів ШВЛ.

Також Степанов закликав не розраховувати на те, що усім охочим безкоштовно роздаватимуть засоби індивідуального захисту. Він заявив, що держава прагне забезпечити засобами захисту лікарні та постачати маски в аптечну мережу за доступною ціною. Додав, що заражених COVID-19 лікують безкоштовно.

Нагадаємо, вранці 6 квітня в Україні зафіксували 1 тис. 319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Жертвою нового вірусу стали 38 хворих, а 28 пацієнтів одужали. Найбільше випадків коронавірусної хвороби наразі фіксується у Києві, Тернопільській та Чернівецькій областях.