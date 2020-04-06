Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, призвал граждан неукоснительно соблюдать правила карантина.

Чиновник подчеркнул, что в Украине возникнет критическая ситуация, когда количество зараженных достигнет 10−12 тыс. лиц. Такое количество больных станет сверхтяжелыми нагрузками на украинских медиков. Об этом Степанов заявил 6 апреля в эфире «Сниданку з 1+1».

Все сейчас делается для того, чтобы не было пика заболеваемости, когда мы будем не в состоянии оказывать квалифицированную медицинскую помощь в связи с перегрузкой системы здравоохранения, — отметил министр.

По словам чиновника, сейчас в Украине есть 1 тыс. 207 работающих аппаратов искусственной вентиляции легких. Минздрав пытается покрыть нехватку в 347 штук аппаратов ИВЛ.

Также Степанов призвал не рассчитывать на то, что всем желающим бесплатно будут раздавать средства индивидуальной защиты. Он заявил, что государство стремится обеспечить средствами защиты больницы и поставлять маски в аптечную сеть по доступной цене. Добавил, что зараженных COVID-19 лечат бесплатно.

Напомним, утром 6 апреля в Украине был зафиксировано 1 тыс. 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Жертвой нового вируса стали 38 больных, а 28 пациентов выздоровели. Больше всего случаев коронавирусной болезни сейчас фиксируется в Киеве, Тернопольской и Черновицкой областях.