Володимир Зеленський, фото: прес-служба Верховної Ради

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Президент Володимир Зеленський вважає, що запроваджений в Україні карантин вже призвів до зменшення кількості захворілих на коронавірус людей.

Про це він заявив під час щоденної селекторної наради з представниками уряду та державних відомств, які залучених до запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зменшення кількості захворілих на коронавірус — це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними, — переконаний Зеленський.

Зазначається, що добу відсоток людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, в Україні знизився. Було зафіксовано лише 68 таких випадків, що значно менше, ніж у попередні дні.

Загалом в Україні вже офіційно зафіксовано 1 тис. 319 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні починають діяти більш жорсткі норми карантину. Зокрема, українцям заборонено перебувати в громадських місцях без захисної маски або респіратора, виходити на вулицю без документів, а також пересуватися вулицею більш ніж по дві особи.