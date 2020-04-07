Зеленський пообіцяв сім літаків з медобладнанням і назвав карантин челенджем , фото — Громадське

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Карантин в Україні президент України Володимир Зеленський попросив сприймати як челендж, а також пообіцяв, що в Україну до кінця цього тижня прилетить ще сім вантажних літаків із медичним обладнанням.

Президент у новому відеозверненні закликав українців дотримуватися правил карантину і не перетворюватися в «маленьких дітей, яким батьки забороняють їсти морозиво».

Нехай це буде челендж. Ми всі дуже хочемо нормальне людське літо, а не літо самоізоляції. Звичне літо, з морем, подорожами, морозивом і засмагою. Давайте трохи побудемо вдома, не допустимо розповсюдження вірусу і потім обов’язково відзначимо нашу перемогу над недугою, — заявив Зеленський.

Глава держави пообіцяв, що впродовж цього тижня Київ очікує прибуття щонайменше семи літаків із Китаю та Південної Кореї. Вони привезуть тест-системи ПЛР, експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски й респіратори.

Зеленський заявив, що в Україну прибуде 50 млн масок і водночас економіка країни нарощує вітчизняне виробництво.

Починаємо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає 900 тисяч масок, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що вчора президент повідомив, що запроваджений в Україні карантин вже призвів до зменшення кількості захворілих на коронавірус людей.