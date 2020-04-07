Погода в Україні. Фото: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n136388-pogoda-v-ukrayini-na-8-kvitnya-vden-teplo-i-sonyachno-na-shodi-vnochi-zamorozky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 8 квітня буде сонячною і теплою. Денна температура буде 14…20° тепла. Вночі похолодає до 3…5° тепла, на сході країни можливі заморозки до -3°С.

На заході і в центрі України денна температура складе від 17 до 20° тепла. Вночі температура знизиться до 2…5° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На півночі вдень повітря прогріється до +16…+18°С, нічна температура складе 2…4° тепла.

Південні області будуть залиті сонячним світлом, а денна температура складе +16…+18°С. Вночі похолодає до 3…5° тепла.

У Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях денна температура підніметься до 14…16° тепла. Вночі можливі заморозки до 1…3° морозу.

У Києві 8 квітня день буде сонячним, повітря прогріється до 17…19° вище нуля. Вночі температура повітря опуститься до 2…4° тепла.

Геомагнітна активність в Україні 8 квітня прогнозується відносно спокійною. Незначні обурення можливі вночі.

Як раніше писав «Ракурс», в останні дні в Києві склалися погодні умови, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Цьому сприяли незначний вітер і підвищення денної температури повітря.