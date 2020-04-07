Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні. Фото: Gismeteo

Погода в Україні на 8 квітня: вдень тепло і сонячно, на сході вночі заморозки (КАРТА)

7 кві 2020, 19:04
999

Погода в Україні 8 квітня буде сонячною і теплою. Денна температура буде 14…20° тепла. Вночі похолодає до 3…5° тепла, на сході країни можливі заморозки до -3°С.

На заході і в центрі України денна температура складе від 17 до 20° тепла. Вночі температура знизиться до 2…5° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Україні на 8 квітня. Карта: ГідрометцентрНа півночі вдень повітря прогріється до +16…+18°С, нічна температура складе 2…4° тепла.

Південні області будуть залиті сонячним світлом, а денна температура складе +16…+18°С. Вночі похолодає до 3…5° тепла.

У Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях денна температура підніметься до 14…16° тепла. Вночі можливі заморозки до 1…3° морозу.

У Києві 8 квітня день буде сонячним, повітря прогріється до 17…19° вище нуля. Вночі температура повітря опуститься до 2…4° тепла.

Геомагнітна активність. Скріншот: GismeteoГеомагнітна активність в Україні 8 квітня прогнозується відносно спокійною. Незначні обурення можливі вночі.

Як раніше писав «Ракурс», в останні дні в Києві склалися погодні умови, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Цьому сприяли незначний вітер і підвищення денної температури повітря.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше