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Погода в Україні. Фото: Gismeteo
Погода в Україні на 8 квітня: вдень тепло і сонячно, на сході вночі заморозки (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n136388-pogoda-v-ukrayini-na-8-kvitnya-vden-teplo-i-sonyachno-na-shodi-vnochi-zamorozky-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 8 квітня буде сонячною і теплою. Денна температура буде 14…20° тепла. Вночі похолодає до 3…5° тепла, на сході країни можливі заморозки до -3°С.
На заході і в центрі України денна температура складе від 17 до 20° тепла. Вночі температура знизиться до 2…5° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
На півночі вдень повітря прогріється до +16…+18°С, нічна температура складе 2…4° тепла.
Південні області будуть залиті сонячним світлом, а денна температура складе +16…+18°С. Вночі похолодає до 3…5° тепла.
У Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях денна температура підніметься до 14…16° тепла. Вночі можливі заморозки до 1…3° морозу.
У Києві 8 квітня день буде сонячним, повітря прогріється до 17…19° вище нуля. Вночі температура повітря опуститься до 2…4° тепла.
Геомагнітна активність в Україні 8 квітня прогнозується відносно спокійною. Незначні обурення можливі вночі.
Як раніше писав «Ракурс», в останні дні в Києві склалися погодні умови, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Цьому сприяли незначний вітер і підвищення денної температури повітря.
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