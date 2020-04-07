Корупція у ФІФА, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n136387-min-ust-ssha-nazvav-chynovnykiv-fifa-yakyh-pidkupyly-rf-i-katar-schob-provesty-chempionaty-svitu.html

Ракурс

Підкуп чиновників ФІФА дозволив Росії та Катару перемогти у тендері за право провести чемпіонати світу 2018 і 2022 років.

Про це йдеться в обвинувальному акті, який Міністерство юстиції США подало до Окружного суду Сполучених Штатів у східному окрузі Нью-Йорка. Американці висунули численні звинувачення у корупції конкретним посадовцям ФІФА.

70-сторінковий обвинувальний акт подали до суду 18 березня. Текст документу цитує The New York Times.

Росія і Катар під час голосування за право проведення чемпіонатів світу з футболу підкупили колишнього віце-президента ФІФА Джека Уорнера (отримав від РФ 5 млн дол.), Рафаелю Сальгеро обіцяли 1 млн дол. в обмін на голосування за Росію.

Хабарі при голосуванні за Катар отримали колишній президент Бразильської футбольної конфедерації Рікардо Тейшейра і колишній віце-президент ФІФА і президент Американської футбольної конфедерації Ніколас Леоз.

Нагадаємо, що переможцем ЧС-2018, який відбувався у Росії, стала збірна Франції, яка у фіналі обіграла Хорватію.

У грудні 2019 року Міністерство юстиції США оприлюднило цілий звіт щодо цієї тематики, в якому, крім іншого, йдеться і документ, який у липні 2011 року надав колишній співробітник британської розвідки Крістофер Стіл. У ньому розповідалося про ймовірну розмову між тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром країни Володимиром Путіним. Путін тоді начебто визнав, що один з російських олігархів підкупив президента ФІФА, аби Москва могла виграти право проведення ЧС-2018.

У листопаді минулого року «Ракурс» повідомляв, що листування російських чиновників про купівлю ЧС-2018 з футболу продавали у Telegram.