Коронавірус у Рівному: захворіли троє співробітників СБУ

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136386-koronavirus-u-rivnomu-zahvorily-troie-spivrobitnykiv-sbu.html

Ракурс

Коронавірус почав косити ряди співробітників Служби безпеки України. У Рівному у трьох співробітників СБУ підтверджено факт інфікування COVID-19.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін.

Подолін заявив, що заражені коронавірусом співробітники СБУ наразі знаходяться у лікарні. У приміщенні СБУ були проведені карантинно-обмежувальні заходи.

Кабінети установи були оброблені працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Щодня проводиться дезінфекція приміщень як працівниками ДСНС, так і працівниками СБУ.

В установі закрита їдальня. Всі співробітники СБУ, які повернулися з-за кордону, відправлені на 14-денний карантин. Наразі частина особового складу СБУ знаходиться у відпустках.

Подолін додав, що інші оперативні працівники, які працюють в установі, розміщені відповідно до норм безпеки.

Як раніше писав «Ракурс», перша смерть від коронавірусу зафіксована у Збройних силах України. Жертвою COVID-19 стала співробітниця військової частини в Івано-Франківській області.