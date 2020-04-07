Спецкурси з точних наук запустить МОЗ в онлайні для дітей медиків, фото — apnews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n136385-speckursy-z-tochnyh-nauk-zapustyt-moz-dlya-ditey-medykiv-v-onlayni.html

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Спецкурси з точних наук запустить Міністерство охорони здоров’я в онлайні для дітей медиків, які задіяні у боротьбі з коронавірусною хворобою.

Спільний проект МОЗ започатковує із науково-дослідницькою школою «Базис». Діти медичних працівників зможуть дистанційно навчатися точних наук в авторитетних вчителів.

Онлайн-курси будуть безкоштовними для дітей лікарів та іншого медичного персоналу, що бореться з поширенням коронавірусу.

Якщо дитина має схильність до точних наук та хоче глибше вивчати математику, фізику, хімію чи біологію, вона має заповнити коротку анкету, після чого куратори проекту зв’яжуться з дитиною та повідомлять усі деталі, — йдеться у повідомленні МОЗ.

Відучора в Україні стартувала «Всеукраїнська школа онлайн» з відеоуроками для учнів 5−11-х класів. Це телепроект, який дозволяє учням отримувати необхідні знання, не виходячи з дому. Кращі педагоги України проводять онлайн-уроки на українських телеканалах.

За даними компанії Nielsen, у понеділок, 6 квітня, майже третина глядачів ранкового ефіру дивилася саме «Всеукраїнську школу онлайн». Загальна аудиторія першого дня проекту — понад 3,3 млн учнів різного віку.