В МОЗ опублікували список медпрацівників, яким втричі збільшать оклади у зв’язку з пандемією, фото — Ракурс

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Зарплати медпрацівників збільшаться. Наразі йдеться тільки про тих, хто бореться з пандемією. В Міністерстві охорони здоров’я сьогодні обіцяли втричі збільшити оклад медикам, залученим до боротьби з COVID-19.

Збільшені оклади медики отримають у квітні вже за березень цього року. У наказі профільного міністра вказаний список медичних працівників, які зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19.

Доплати стосуватимуться таких 20 категорій медичних працівників: екстрений медичний технік, лікар-пульмонолог, лікар-інфекціоніст, лікар-патологоанатом, лікар-епідеміолог, лікар-лаборант, лікар-анестезіолог, лікар-радіолог, лікар-бактеріолог, лікар-рентгенолог, лікар-вірусолог, лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр, медична сестра, молодша медична сестра,

реєстратор медичний, сестра-господиня, водій, лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, — йдеться в офіціозі МОЗ.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні спікер Ради Дмитро Разумков підписав так званий коронавірусний закон. Він запроваджує новації для бізнесу, судів і медиків на час карантину. Його ухвалили нардепи на позачерговому засіданні парламенту 30 березня. Зокрема, медпрацівникам, які безпосередньо зайняті у боротьбі із поширенням коронавірусу, встановлять доплату у розмірі до 300% заробітної плати, а для працівників соцзахисту населення, які надають послуги громадянам, що знаходяться вдома — до 100% заробітної плати.