В Минздраве опубликовали список медработников, которым втрое увеличат оклады в связи с пандемией, фото — Ракурс

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Зарплаты медработников увеличатся. Речь идет пока только о тех, кто борется с пандемией. В Министерстве здравоохранения сегодня обещали втрое увеличить оклады медикам, вовлеченным в борьбу с COVID-19.

Увеличенные выплаты медики получат в апреле уже за март этого года. В приказе профильного министра указан список медицинских работников, занятых лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19.

Доплаты коснутся таких 20 категорий медицинских работников: экстренный медицинский техник, врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-патологоанатом, врач-эпидемиолог, врач-лаборант, врач-анестезиолог, врач-радиолог, врач-бактериолог, врач-рентгенолог, врач вирусолог, врач общей практики-семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр, медицинская сестра, младшая сестра, регистратор медицинский, сестра-хозяйка, водитель, врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, — говорится в официозе Минздрава.

«Ракурс» сообщал, что сегодня спикер Рады Дмитрий Разумков подписал так называемый коронавирусный закон. Он вводит новшества для бизнеса, судов и медиков на время карантина. Его приняли нардепы на внеочередном заседании парламента 30 марта. В частности, медработникам, которые непосредственно заняты в борьбе с распространением коронавируса, установят доплату в размере до 300% заработной платы, а для работников соцзащиты населения, которые предоставляют услуги гражданам, находящимся дома — до 100% заработной платы.