Всеукраїнська школа онлайн: Фото: НашКиїв

https://racurs.ua/ua/n136352-vseukrayinska-shkola-onlayn-dobirka-translyaciy-na-7-kvitnya-video.html

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«Всеукраїнська школа онлайн» — це телепроект, який дозволяє учням 5−11 класів отримувати необхідні знання, не виходячи з дому. Кращі педагоги України проводять онлайн-уроки на українських телеканалах.

Уроки щодня починаються о 10.00 і їх транслюють 11 українських телеканалів.

На нашому сайті зібрані всі онлан-трансляції, якими можна скористатися у будь-який момент.

Уроки української мови та математики для учнів 5 класу транслюються на телеканалах «Плюс плюс» і «112 Україна»:

Трансляція уроків української мови, математики та географії для учнів 6 класу проходить на телеканалах ZOOM і NewsOne:

Уроки української мови, математики, біології та фізики для учнів 7 класу транслює телеканал ZIK:

Учні 8 класу можуть подивитися уроки української мови, геометрії, біології, фізики та історії України на телеканалах УНІАН та «Індиго»:

Уроки української літератури, геометрії, фізики, історії України та біології для учнів 9 класу транслюють телеканали «Рада» і «UA: Культура»:

Для учнів 10 класу уроки українкою літератури, фізики, історії України, біології та географії транслює телеканал «UA: Перший»:

На телеканалі М1 транслюються уроки української літератури, біології, історії України та географії для учнів 11 класу: