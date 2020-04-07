Всеукраинская школа онлайн: Фото: НашКиев

https://racurs.ua/n136352-vseukrainskaya-shkola-onlayn-podborka-vseh-translyaciy-na-7-aprelya-video.html

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«Всеукраинская школа онлайн» — это телепроект, который позволяет ученикам 5−11 классов получать необходимые знания, не выходя из дома. Лучшие педагоги Украины проводят онлайн-уроки на украинских телеканалах.

Уроки ежедневно начинаются в 10.00 и транслируются по 11 украинским телеканалам.

На нашем сайте собраны все онлан-трансляции, которыми можно воспользоваться в любой момент.

Уроки украинского языка и математики для учеников 5 класса транслируются на телеканалах «Плюс плюс» и «112 Украина»:

Трансляция уроков украинского языка, математики и географии для учеников 6 класса проходит на телеканалах ZOOM и NewsOne:

Уроки украинского языка, математики, биологии и физики для учеников 7 класса транслирует телеканалZIK:

Ученики 8 класса могут посмотреть уроки украинского языка, геометрии, биологии, физики и истории Украины на телеканалах УНИАН и «Индиго»:

Уроки украинской литературы, геометрии, физики, истории Украины и биологии для учеников 9 класса транслируют телеканалы «Рада» и «UA: Культура»:

Для учеников 10 класса уроки украинкой литературы, физики, истории Украины, биологии и географии транслирует телеканал «UA: Первый»:

На телеканале М1 транслируются уроки украинской литературы, биологии, истории Украины и географии для учеников 11 класса: