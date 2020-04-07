Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Новый корпус детской специализированной больницы «Охматдет» откроют в первый день лета.

Недавно, 1 апреля, в новом корпусе завершили основные строительные работы. Осталось доставить и подключить медицинское оборудование. Открытие запланировано на 1 июня — ко Дню защиты детей. Об этом 7 апреля сообщил президент Украины на собственном Telegram-канале.

По словам главы государства, в период пандемии коронавируса крайне важно открыть новый корпус больницы в установленный срок. Зеленский отметил, что новый корпус «Охматдета» — прямой пример того, как должно работать «Большое строительство».

Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях, — говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря 2019 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2019 год, которым увеличили средства для Министерства здравоохранения по бюджетной программе «Реализация государственного инвестиционного проекта «Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет»». Закон перераспределил 200 млн грн.