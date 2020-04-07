В Чернобыльской зоне ликвидируют масштабное возгорание, фото: ГСЧС

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В Чернобыльской области продолжается ликвидация пожара на территории Котовского лесничества.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня горит травяной настил и лесная подстилка между поселком Полесское и селом Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня на площади около 4 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К борьбе с огнем привлечены 120 человек и 29 единиц техники, среди которой — вертолет Ми-8, совершивший вчера 19 сбросов воды общим весом 38 т. Всего с начала этого пожара авиация сбросила 174 т воды. Также вертолеты спасателей осуществляют воздушную разведку.

В ведомстве отмечают, что радиационный фон в Киеве и области не превышает естественных значений.

Напомним, вчера правоохранители сообщали об установлении личности мужчины, который в трех местах поджег сухую траву на территории Котовского лесничества, что привело к масштабному пожару. Он утверждает, что поджег мусор и траву ради забавы, однако впоследствии не смог самостоятельно потушить огонь.