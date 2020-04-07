У Чорнобильській зоні ліквідовують масштабне займання, фото: ДСНС

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У Чорнобильській області триває ліквідація пожежі на території Котовського лісництва.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня горить трав’яний настил та лісова підстилка між селищем Поліське та селом Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня на площі близько 4 га. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До боротьби з вогнем залучені 120 людей та 29 одиниць техніки, серед якої — вертоліт Мі-8, котрий вчора здійснив 19 скидів води загальною вагою 38 т. Всього з початку цієї пожежі авіація скинула 174 т води. Також вертольоти рятувальників здійснюють повітряну розвідку.

У відомстві зазначають, що радіаційний фон в Києві та області не перевищує природних значень.

Нагадаємо, вчора правоохоронці повідомляли про встановлення особи чоловіка, який в трьох місцях підпалив суху траву на території Котовського лісництва, що призвело до масштабної пожежі. Він стверджує, що підпалив сміття та траву заради забави, проте згодом не зміг самостійно загасити багаття.