Борис Філатов облаяв Дубінського й пообіцяв начистити йому пику: фото

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Борис Філатов, міський голова Дніпра, і депутат від політсили Володимира Зеленського «Слуга народу» Олександр Дубінський влаштували публічне з’ясування стосунків у Фейсбук. Під час словесної перепалки не обійшлося й без нецензурної лексики.

Почалося все із закиду Дубінського Філатову, що нібито мер Дніпра видалив свою публікацію, в якій погрожував відстрілювати «незаконних» собак.

Знежирений мер Дніпра Філатов видалив пост про відстріл собак і почав брехати, що це фейк. Боря, всі вже і так знають, що ти довбограй. Не треба виправдовуватися, — написав Дубінський.

Філатов додав до цього повідомлення нардепа нецензурну відповідь та пригрозив йому фізичною розправою, від якої його не врятує навіть охорона олігарха Ігоря Коломойського.

Я просто пику тобі розіб’ю. Готуйся. І Беніна охорона не допоможе, — написав він.

Нагадаємо, 6 квітня у соцмережах почали поширювати нібито пост Бориса Філатова, в якому він погрожував почати відстріл незареєстрованих у КП «Зооконтроль» тварин, яких вигулюють мешканці Дніпра. Мер нібито розпорядився викопати тисячу могил для поховання тварин. Сам Філатов назвав пост фейком і закликав дніпрян викладати в соцмережах фото зі своїми домашніми улюбленцями.