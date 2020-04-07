Борис Филатов обругал Дубинского и пообещал начистить ему рожу: фото

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Борис Филатов, мэр Днепра, и депутат от политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Дубинский устроили публичное выяснение отношений в Фейсбук. Во время словесной перепалки не обошлось и без нецензурной лексики.

Началось все с обвинений Дубинского Филатова в том, что якобы мэр Днепра удалил свою публикацию, в которой угрожал отстреливать «незаконных» собак.

Обезжиренный мэр Днепра Филатов удалил пост об отстреле собак и начал врать, что это фейк. Боря, все уже и так знают, что ты долбо***. Не надо оправдываться, — написал Дубинский.

Филатов нецензурно ответил на это сообщение нардепа, пригрозив ему физической расправой, от которой его не спасет даже охрана олигарха Игоря Коломойского.

Я просто морду тебе разобью. Готовься. И Бенина охрана не поможет, — написал он.

Напомним, 6 апреля в соцсетях начали распространять якобы пост Бориса Филатова, в котором тот якобы угрожал начать отстрел незарегистрированных в КП «Зооконтроль» животных, которых выгуливают жители Днепра. Мэр якобы распорядился выкопать тысячи могил для захоронения животных. Сам Филатов назвал пост фейком и призвал жителей города выкладывать в соцсетях фото со своими домашними питомцами.