Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136348-skolko-poteryaut-mestnye-budjety-iz-za-karantina-v-ukraine.html

Ракурс

Карантин в Украине отрицательно отразится на наполняемости местных бюджетов. Согласно закону № 3275, который приняла Верховная Рада, в марте бизнес освобожден от платы за землю и налога на имущество. Это может привести к тому, что местные бюджеты потеряют около 12,4 млрд грн.

Только бюджет Киева может потерять около 1,6 млрд грн из-за коронавирусного карантина, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет «РБК-Украина».

Кличко заявил, что местные бюджеты могут остаться без средств, которые необходимы для выплаты зарплат медикам, учителям, работникам коммунальных и социальных служб. Кроме того, местным бюджетам необходимы средства для закупки масок и средств зашиты для медиков, а также необходимого медицинского оборудования. Для этого местным властям приходится привлекать спонсоров.

Кличко отметил, что центральная власть должна помочь местным властям в решении финансовых вопросов и в проблеме обеспечения медицинских учреждений.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что город из-за налоговых каникул в связи с коронавирусным карантином может недополучить 300 млн грн. Филатов заявил, что во всем мире пострадавшие от эпидемии города получают помощь из госбюджета, а в Украине приняли закон, который фактически грабит местное самоуправление.

По мнению Филатова, власть Украины «штампует бездумные законы», а теперь решила лишить дохода территориальные громады.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что по предварительным прогнозам бюджет города из-за введенных ограничений недополучит 100 млн грн. Труханов заявил, что по бюджету Одессы нанесен ощутимый, но не критичный удар. Зато города Украины, бюджет которых в основном формировался за счет налога на землю и недвижимость, получили нокаутирующий удар от власти.

Как ранее писал «Ракурс», экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что из-за схем с НДС бюджет Украины ежемесячно теряет около 5 млрд грн. Уманский утверждает, что в связи с этим требовал увольнения главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова.