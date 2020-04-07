Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136348-skilky-vtratyat-miscevi-budjety-cherez-karantyn-v-ukrayini.html

Ракурс

Карантин в Україні негативно позначиться на наповнюваності місцевих бюджетів. Відповідно до закону № 3275, який прийняла Верховна Рада, у березні бізнес звільнений від плати за землю та податку на майно. Це може призвести до того, що місцеві бюджети втратять близько 12,4 млрд грн.

Тільки бюджет Києва може втратити близько 1,6 млрд грн через коронавірусний карантин, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише «РБК-Україна».

Кличко заявив, що місцеві бюджети можуть залишитися без засобів, які необхідні для виплати зарплат медикам, вчителям, працівникам комунальних та соціальних служб. Крім того, місцевим бюджетам необхідні кошти для закупівлі масок і засобів захисту для медиків, а також необхідного медичного обладнання. Для цього місцевій владі доводиться шукати спонсорів.

Кличко зазначив, що центральна влада повинна допомогти місцевій владі у вирішенні фінансових питань та в проблемі забезпечення медичних закладів.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що місто через податкові канікули у зв’язку з коронавірусним карантином може недоотримати 300 млн грн. Філатов заявив, що в усьому світі постраждалі від епідемії міста отримують допомогу з держбюджету, а в Україні прийняли закон, який фактично грабує місцеве самоврядування.

На думку Філатова, влада України «штампує бездумні закони», а тепер вирішила позбавити доходу територіальні громади.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що за попередніми прогнозами бюджет міста через введені обмеження недоотримає 100 млн грн. Труханів заявив, що по бюджету Одеси завдано відчутного, але не критичного удару. А от міста України, бюджет яких в основному формувався за рахунок податку на землю і нерухомість, отримали нокаутуючого удару від влади.

Як раніше писав «Ракурс», екс-міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що через схеми із ПДВ бюджет України щомісячно втрачає близько 5 млрд грн. Уманський стверджує, що у зв’язку з цим вимагав звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова.