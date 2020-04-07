Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Міністерство охорони здоров’я вивчить феномен Миколаївської області, де немає нового коронавірусу.

Станом на 7 квітня випадки зараження коронавірусом зафіксовані в усіх областях, крім Миколаївської. Про це сьогодні заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу, який транслювався на сторінці Кабінету міністрів в YouTube.

Тому у нас сьогодні працюють медичні бригади, до складу яких входять представники ДСНС, МОЗ, а також окремо працюють експерти вірусологи. Тому феномен Миколаївської області буде також детально розглянуто. Чому саме там не зареєстровані випадки, — наголосив Ляшко.

За його словами, не виключається, що на Миколаївщині можуть бути порушені алгоритми діагностування коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня коронавірус SARS-CoV-2 в Україні офіційно зафіксували вже у 1 тис. 462 людей. Від хвороби померли 45 інфікованих, а 28 — одужали. Зазначається, що за добу в Україні зафіксували 143 нові випадки цього захворювання.