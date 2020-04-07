Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, где нет нового коронавируса.

По состоянию на 7 апреля случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех областях, кроме Николаевской. Об этом сегодня заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировался на странице Кабинета министров в YouTube.

Поэтому у нас сегодня работают медицинские бригады, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно работают эксперты вирусологи. Поэтому феномен Николаевской области будет также подробно рассмотрен. Почему именно там не зарегистрированы случаи, — подчеркнул Ляшко.

По его словам, не исключается, что на Николаевщине могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля коронавирус SARS-CoV-2 в Украине официально был зафиксирован уже в 1 тыс. 462 человек. От болезни умерли 45 инфицированных, а 28 — выздоровели. Отмечается, что за сутки в Украине зафиксировали 143 новых случая этого заболевания.