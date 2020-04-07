Коронавирус продолжает распространяться по Украине, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n136346-koronavirus-v-ukraine-zafiksirovany-uje-bolee-1-4-tys-sluchaev-zabolevaniya-45-chelovek-umerli.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 в Украине официально зафиксирован уже у 1 тыс. 462 человек.

По состоянию на 9.00 сегодняшнего дня 45 инфицированных людей умерли, 28 — выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за сутки в Украине зафиксировали 143 новых случая этого заболевания. Всего с начала года поступили 6 тыс. 385 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19, возникновение которой провоцирует вирус SARS-CoV-2.

В настоящее время больше всего случаев коронавируса, за исключением временно оккупированных территорий, зафиксировано в Киеве (243 случая), а также Черновицкой (247 случаев), Тернопольской (168 случаев) и Ивано-Франковской (160 случаев) областях. Николаевская область продолжает оставаться единственным регионом Украины, где до сих пор официально не зафиксированы случаи коронавируса.

Всего с начала года было 6 тыс. 385 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, со вчерашнего дня в Украине действуют более жесткие карантинные нормы, введенные в связи с распространением коронавируса.