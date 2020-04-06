Коронавирус в Украине инфицирует 80% населения, большинство перенесет легкую форму заболевания — Голубовская

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Коронавирус в Украине инфицирует 80% населения, однако большинство из них переболеют легкой формой острой респираторной инфекции. Такой прогноз развития ситуации с распространением COVID-19 в Украине озвучила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская.

Надеюсь, что нас минует трагический сценарий, но тяжелый сценарий, естественно, будет. Заразятся 80%. Из них еще 80% переболеет не тяжело, 20% будут иметь следующие формы: средней тяжести и очень тяжелую, нуждающуюся в госпитализации, — пояснила профессор в интервью Obozrevatel.

Голубовская прогнозирует, что из этих 20% госпитализированных 5% будут находиться в интенсивной терапии, поскольку их состояние будет критически тяжелым. Вместе с тем, она не исключила развития и более пессимистического сценария.

Если количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, будет не 20%, а 25%. Если считать, что у нас 30 млн человек заболеет, тогда 6 млн — будут нуждаться в госпитализации, а 1,5−2 млн — интенсивной терапии. Это такой достаточно сложный сценарий. Я, честно говоря, думаю, что нам будет немного легче, — рассказывает Голубовская.

По ее словам, есть определенные периоды, когда у больных ожидаются ухудшения состояния. Поэтому семейным врачам рекомендовали определенные сроки, в течение которых следует наблюдать за больными. Помимо этого, Голубовская опирается на то, что коронавирусы — это сезонные заболевания, как и грипп.

К лету, мне бы хотелось, чтобы масштабы болезни снизились. Я веду к тому, что осенью возможна вторая волна, это один из сценариев. Второй — не будет никакого снижения летом, хотя я с этим не соглашусь, — резюмировала врач.

Также она подчеркнула проблему абсолютной нехватки средств индивидуальной защиты для врачей, которые сейчас находятся в зоне риска. Голубовская напомнила, что 30 марта Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило новые рекомендации по использованию респираторов, разрешив их повторное применение после специальной дезинфекции. Также она привела пример с разделением госпиталей на чистые и грязные зоны для правильного использования защитной одежды.