Коронавірус в Україні інфікує 80% осіб, більшість перехворіє легкою формою недугу - Голубовська

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Коронавірус в Україні інфікує 80% осіб, однак більшість із них перехворіє легкою формою недугу. Такий прогноз щодо ситуації з поширенням COVID-19 в Україні озвучила завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська.

Сподіваюся, що нас омине трагічний сценарій, але важкий сценарій, природно, буде. Заразиться 80% осіб. З них 80% перехворіють неважко, 20% матимуть такі форми: середньої тяжкості й дуже важку, які потребуватимуть госпіталізації, — пояснила професор в інтерв’ю Obozrevatel.

Голубовська прогнозує, що з цих 20% госпіталізованих 5% перебуватимуть в інтенсивній терапії, оскільки їхнй стан буде критично важким. Разом з тим, вона не виключила розвитку й більш песимістичного сценарію.

Якщо кількість пацієнтів, що потребують госпіталізації, буде не 20%, а 25%. Якщо вважати, що у нас 30 млн осіб захворіє, тоді 6 млн вимагатимуть госпіталізації, а 1,5−2 млн — інтенсивної терапії. Це такий досить складний сценарій. Я, чесно кажучи, думаю, що нам буде трохи легше, — розповідає Голубовська.

За її словами, є певні періоди, коли у хворих очікуються погіршання стану. Тому сімейним лікарям рекомендували певні терміни, впродовж яких необхідно спостерігати за хворими. Окрім цього, Голубовська спирається на те, що коронавіруси — це сезонні захворювання, як і грип.

До літа, мені б хотілося, щоб масштаби хвороби знизилися. Я веду до того, що восени можлива друга хвиля, це один зі сценаріїв. Другий — не буде жодного зниження влітку, хоча я з цим не погоджуся, — резюмувала лікар.

Також вона наголосила на проблемі абсолютної нестачі засобів індивідуального захисту для лікарів, які нині перебувають у зону ризику. Голубовська нагадала, що 30 березня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США випустило нові рекомендації щодо використання респіраторів, дозволивши їх повторне використання після спеціальної дезінфекції. Також вона навела приклад з розділенням госпіталів на чисті та брудні зони задля правильного використання захисного одягу.