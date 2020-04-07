Коронавірус продовжує поширюватися Україною, фото: «Ракурс»

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Коронавірус SARS-CoV-2 в Україні офіційно зафіксовано вже у 1 тис. 462 людей.

Станом на 9.00 сьогоднішнього дня 45 інфікованих людей померли, 28 — одужали. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що за добу в Україні зафіксували 143 нові випадки цього захворювання. Загалом з початку року надійшло 6 тис. 385 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію COVID-19, виникнення якої провокує вірус SARS-CoV-2.

Наразі найбільше випадків коронавірусу, за винятком тимчасово окупованих територій, зафіксовано у Києві (243 випадки), а також Чернівецькій (247 випадків), Тернопільській (168 випадків) та Івано-Франківській (160 випадків) областях. Миколаївська область продовжує залишатися єдиним регіоном України, де досі офіційно не зафіксовано випадків коронавірусу.

Всього з початку року було 6 тис. 385 повідомлень про підозру на коронавірус.

Нагадаємо, відучора в Україні діють більш жорсткі карантинні норми, запроваджені у зв’язку із поширенням коронавірусу.