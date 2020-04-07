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Ракурс
Курс гривні на 7 квітня. Фото: НБУ у Facebook

Нацбанк зміцнив гривню до долара та євро (ІНФОГРАФІКА)

7 кві 2020, 10:01
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Офіційний курс гривні на 7 квітня встановив Національний банк України.

Сьогодні американський долар подешевшав на 14 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем і коштує 27 грн 23 коп. Впала в ціні й валюта Європейського Союзу — 1 євро сьогодні коштує 29 грн 38 коп. Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці Нацбанку.

Польський злотий 7 квітня коштує 6 грн 43 коп., а російський рубль — 0,35 грн. Чеська крона сьогодні коштує 1 грн 6 коп., а за фунт стерлінгів потрібно віддати 33 грн 46 коп.

У Національному банку України заявили, що 6 квітня на міжбанківському валютному ринку купили 186 млн дол. Наголошується, що вчора пропозиція валюти з боку бізнесу знову була суттєво вищою за попит, тож НБУ продовжив викуповувати надлишок у резерви, не протидіючи ринковому тренду.

Продовжили добру традицію минулого тижня, коли викупили в резерви чверть мільярда доларів. Тож віримо в позитив — як поступове приборкання коронавірусу у світі, так і остаточне укладення нової програми з МВФ, яка буде красномовним сигналом про продовження реформ в Україні, — зазначили в Нацбанку.

НБУ встановив офіційний курс гривні. Інфографіка: НБУ

НБУ встановив офіційний курс гривні. Інфографіка: НБУ

Нагадаємо, раніше Національний банк заявляв, що залишається вірним своїй стратегії і не фіксує курс гривні на певному рівні. Зазначалося, що НБУ лише згладжував надмірні курсові коливання як в один, так і в інший бік.

Джерело: Ракурс


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