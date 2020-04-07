Курс гривны на 7 апреля. Фото: НБУ в Facebook

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Ракурс

Официальный курс гривны на 7 апреля установил Национальный банк Украины.

Сегодня американский доллар подешевел на 14 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем и стоит 27 грн 23 коп. Упала в цене и валюта Европейского Союза — 1 евро сегодня стоит 29 грн 38 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-сайте Нацбанка.

Польский злотый 7 апреля стоит 6 грн 43 коп., а российский рубль — 0,35 грн. Чешская крона сегодня стоит 1 грн 6 коп., а за фунт стерлингов нужно отдать 33 грн 46 коп.

В Национальном банке Украины заявили, что 6 апреля на межбанковском валютном рынке купили 186 млн долл. Отмечается, что вчера предложение валюты со стороны бизнеса снова была существенно выше спроса, поэтому НБУ продолжил выкупать избыток в резервы, не противодействуя рыночному тренду.

Продолжили добрую традицию прошлой недели, когда выкупили в резервы четверть миллиарда долларов. Поэтому верим в позитив — как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и окончательное заключение новой программы с МВФ, которая будет красноречивым сигналом о продолжении реформ в Украине, — отметили в Нацбанке.

Напомним, ранее Национальный банк заявлял, что остается верным своей стратегии и не фиксирует курс гривны на определенном уровне. Отмечалось, что НБУ лишь сглаживал чрезмерные курсовые колебания как в одну, так и в другую сторону.