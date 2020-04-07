Наслідки авіакатастрофи, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n136344-aviakatastrofa-mau-ukrayina-chekaie-negaynogo-poyasnennya-vid-tegerana-schodo-rezonansnoyi-zayavy.html

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Україна чекає від Ірану негайного пояснення з приводу нещодавньої резонансної заяви члена парламенту цієї країни Хассана Норузі, який високо оцінив «роботу» іранських військових, котрі збили український пасажирський лайнер в небі над Тегераном 8 січня.

Про це віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив у своєму Твіттері.

За словами Пристайка, такі слова іранського депутата «показують повну неповагу до людського життя».

Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану втратили своїх близьких під час нападу на беззахисний цивільний літак, — наголосив віце-прем'єр.

Нагадаємо, Норузі заявив, що іранські військові «добре виконали свої обов’язки», збивши пасажирський літак, який рухався «дуже підозріло» і «мабуть, потрапив під контроль Америки».