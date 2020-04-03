Український «Боїнг» був збитий в небі над Тегераном 8 січня, фото: IRNA

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, розповів про стан міжнародних переговорів щодо катастрофи українського «Боїнга», збитого в небі над Тегераном 8 січня цього року.

За його словами, українська сторона у цій ситуації має три цілі — отримати «чорні скриньки» збитого літака, чітко виписати і погодити з Іраном механізми несення юридичної відповідальності за цю трагедію та домогтися реалізації досягнутих домовленостей. Про це міністр розповів під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Наразі тривають переговори з Іраном щодо отримання «чорних скриньок», зазначив міністр.

Зараз такий час «тихої дипломатії», — наголосив Кулеба.

За словами міністра, зараз у цьому питанні є два треки — дипломатично-юридичний та авіаційно-технічний. Останнім займається українська комісія з розслідування авіаційних катастроф.

Також Україна проводить консультації з Іраном та своїми партнерами, передусім Канадою.

В сухому залишку — скриньки в Ірані, ми їх поки що не отримали, — наголосив міністр.

Нагадаємо, Іран лише через кілька днів після катастрофи офіційно визнав, що український «Боїнг» був збитий силами ППО цієї країни.