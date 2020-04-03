Украинский «Боинг» был сбит в небе над Тегераном 8 января, фото: IRNA

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, рассказал о состоянии международных переговоров относительно катастрофы украинского «Боинга», сбитого в небе над Тегераном 8 января этого года.

По его словам, украинская сторона в этой ситуации имеет три цели — получить «черные ящики» сбитого самолета, четко выписать и согласовать с Ираном механизмы несения юридической ответственности за эту трагедию и добиться реализации достигнутых договоренностей. Об этом министр рассказал во время сегодняшнего видеобрифинга.

Сейчас продолжаются переговоры с Ираном о получении «черных ящиков», отметил министр.

Сейчас такое время" тихой дипломатии", — подчеркнул Кулеба.

По словам министра, сейчас в этом вопросе есть два трека — дипломатическо-юридический и авиационно-технический. Последним занимается украинская комиссия по расследованию авиационных катастроф.

Также Украина проводит консультации с Ираном и своими партнерами, прежде всего Канадой.

В сухом остатке — ящики в Иране, мы их пока не получили, — отметил министр.

Напомним, Иран лишь спустя несколько дней после катастрофы официально признал, что украинский «Боинг» был сбит силами ПВО этой страны.