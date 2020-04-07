Последствия авиакатастрофы, фото: IRNA

https://racurs.ua/n136344-aviakatastrofa-mau-ukraina-jdet-nemedlennogo-obyasneniya-ot-tegerana-otnositelno-zayavleniya.html

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Украина ждет от Ирана немедленного объяснения по поводу недавнего резонансного заявления о катастрофе украинского пассажирского лайнера члена парламента этой страны Хассана Норузи, высоко оценившего «работу» иранских военных, сбивших самолет в небе над Тегераном 8 января.

Об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил в своем Твиттере.

По словам Пристайко, такие слова иранского депутата «показывают полное неуважение к человеческой жизни».

Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких во время нападения на беззащитный гражданский самолет, — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, Норузи заявил, что иранские военные «хорошо выполнили свои обязанности», сбив пассажирский самолет, который двигался «очень подозрительно» и «вероятно, попал под контроль Америки».