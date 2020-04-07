Новый дудл от «Гугл». Скриншот: Google

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Ракурс

Google (Гугл) 7 апреля выпустил новый doodle (дудл), которым выразил благодарность работникам медицинской сферы за их работу во время пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2.

Сегодняшний анимированный рисунок касается медиков, которым корпорация «Гугл» направляет сердце — символ любви. Это своеобразная благодарность людям, которые, рискуя собственной жизнью, спасают зараженных вирусом людей.

Сегодня мы хотим сказать: спасибо вам — врачам, медсестрам и медицинским работникам, — говорится в подписи к новому дудлу.

Как известно, Google запустила выпуск серии логотипов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.

Напомним, 6 апреля «Гугл» выпустил новый «дудл», которым поблагодарили научных исследователей, которые борются с пандемией COVID-19.