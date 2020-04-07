По миру продолжает распространяться коронавирус, фото:

https://racurs.ua/n136342-hirurgicheskie-i-hlopchatobumajnye-maski-neeffektivny-v-borbe-s-rasprostraneniem-koronavirusa.html

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Хирургические и хлопчатобумажные маски оказались неэффективными для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 путем кашля пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

К такому выводу пришли ученые в результате исследования, проведенного в двух больницах в Сеуле (Южная Корея), сообщает издание Annals of Internal Medicine.

В рамках исследования пациенты с COVID-19 кашляли по пять раз в чашки Петри, размещенные примерно 20 см от их лица в такой последовательности: без маски, в хирургической маске, в хлопчатобумажной маске и снова без маски.

Исследование показало, что когда пациенты с COVID-19 кашляли в маски этих типов, капли вируса попадали в окружающую среду и на внешнюю поверхность маски.

Ученые обнаружили больше загрязнения на внешней, чем на внутренней поверхностях маски. В настоящее время причины этого явления точно не известны. Вероятно, это связано с особенностями движения воздуха во время кашля пациента в маске.

Таким образом, эти выводы позволяют предположить, что рекомендации относительно ношения масок этих типов для предотвращения распространения COVID-19 могут быть неэффективными.

Хирургические и хлопчатобумажные маски кажутся неэффективными для предотвращения распространения в окружающую среду SARS-CoV-2 в результате кашля пациентов с COVID-19, — подчеркивают исследователи.

Напомним, в Украине с 6 апреля запрещено появляться в общественных местах без защитных масок.